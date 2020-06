Mulher de Queiroz mantinha anotações sobre dinheiro recebido

"Mulher do operador financeiro da organização criminosa recebeu pelo menos R$ 174 mil, em espécie, de origem desconhecida e pagou as despesas do hospital com dinheiro vivo“, aponta o MP-RJ sobre Márcia Oliveira de Aguiar, foragida da Justiça edit

247 - O Ministério Público de Janeiro apreendeu em buscas feitas na casa de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, cadernos com anotações sobre despesas com despesas hospitalares e também sobre possíveis contatos com policiais e milicianos, caso fossem presos.

Apontador como operador financeiro do clã Bolsonaro, Fabrício Queiroz foi preso nesta quinta-feira, 18. Ele estava escondido em uma chácara que pertence ao advogado Frederick Wassef, que defende Flávio Bolsonaro e homem de confiança de Jair Bolsonaro.

“Anotações manuscritas em caderneta apreendida na residência de Márcia Oliveira de Aguiar e os recibos do Hospital Israelita Albert Einstein também comprovam que a mulher do operador financeiro da organização criminosa recebeu pelo menos R$ 174 mil, em espécie, de origem desconhecida e pagou as despesas do hospital com dinheiro vivo“, anotam os promotores, no pedido de prisão de Queiroz e sua mulher, segundoo blog do jornalista Fausto Macedo. Márcia é considerada foragida da Justiça.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.