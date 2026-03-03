Mulher é baleada durante velório da mãe em Minas

247 - Uma mulher de 27 anos foi baleada enquanto participava do velório da própria mãe, na tarde de sexta-feira (27), no Centro de Baependi. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e é investigado pela Polícia Civil. As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que dois homens chegam ao local em uma motocicleta e avançam sobre o cortejo fúnebre que passava em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat. O homem que estava na garupa desce parcialmente do veículo e atira à queima-roupa contra a vítima, identificada como Amanda Arantes.

A jovem é atingida por três disparos e cai na via pública, enquanto familiares e amigos se dispersam assustados. Após os tiros, a dupla foge rapidamente do local na motocicletaSegundo a Polícia Militar, o ataque ocorreu por volta das 17h, na área externa da igreja. A vítima foi socorrida inicialmente ao Hospital Cônego Monte Raso, em Baependi, e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Regional de Varginha. Até a última atualização do caso, o estado de saúde era considerado estável.

Prisão de suspeito

No sábado (28), a Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de envolvimento no crime. De acordo com a corporação, após receber denúncias de que a motocicleta utilizada na ação havia sido vista na zona rural do município, equipes iniciaram buscas em uma área de mata.

O veículo foi localizado escondido em meio à vegetação. No mesmo ponto, os policiais encontraram dois capacetes e um casaco preto. Conforme a PM, os itens possuem características semelhantes às descritas por testemunhas e registradas nas imagens de câmeras de segurança. Ainda segundo a corporação, o suspeito foi visto com frequência utilizando a motocicleta nas semanas anteriores ao atentado. Durante a abordagem, ele apresentou versões contraditórias sobre a posse e o uso do veículo no dia do crime.

Diante dos indícios, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil em São Lourenço, onde a prisão foi ratificada. A identidade dele não havia sido divulgada até a última atualizaçãoAs diligências seguem em andamento para identificar e localizar outros possíveis envolvidos na tentativa de homicídio. A motivação do crime ainda não foi oficialmente informada pelas autoridades.

O caso gerou forte comoção na cidade, especialmente pela circunstância em que ocorreu: durante o velório da mãe da vítima, em um momento de luto da família. A investigação busca agora esclarecer as circunstâncias e responsabilidades pelo ataque armado em plena área central do município.