Mulher é humilhada por atendente de asilo por erros de português: "por isso que você não consegue trabalho"

"Eu me senti muito mal. É muito triste pensar que existem pessoas assim", contou a vítima, Cristiane Barros, que tentava um emprego no estabelecimento edit

247 - A cuidadora de idosos Cristiane Barros, 43, moradora de Sorocaba, em São Paulo, foi humilhada pela atendente de um asilo na última quinta-feira (14).

A vítima pedia um emprego no estabelecimento e, por causa de erros ortográficos, a funcionária sugeriu que ela fizesse um curso de português: "por isso que você não consegue trabalho".

Em prints da conversa enviados ao g1, é possível ver todo o diálogo:

"Eu me senti muito mal. É muito triste pensar que existem pessoas assim, principalmente trabalhando com idosos. Fiquei chateada, porque não sou uma pessoa do mal. Fiz o curso, estou procurando emprego e batalhando por isso. Eu errei, alguns deles foram o corretor e não consegui arrumar. Foi sem querer", contou Cristiane.

O asilo disse que "lamenta muito este tipo de conduta" e que já apurou que "nenhum dos empregados e funcionários foi emissor das mensagens". "Continuaremos as investigações internas e, caso algum prestador de serviços tenha realizado a conduta em nome da empresa, adotaremos as medidas corretivas necessárias".

