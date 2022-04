Mulher é presa após atacar garçom: "mate esse preto de bost*"

Apoie o 247

ICL

247 - Uma mulher foi presa e acusada de injúria racial contra um garçom no último fim de semana em Uberaba, Minas Gerais. Após pagamento de fiança, porém, a suspeita foi liberada.

De acordo com o jornal Estado de Minas, a mulher de 45 anos e o marido, de 57, deixavam uma choperia na cidade quando o rapaz decidiu urinar no estacionamento do estabelecimento.

Garçons chamaram a atenção do homem, o que irritou sua esposa, que disparou as ofensas racistas contra um deles: “Cala a boca, preto de bosta. Deviam matar esses pretos de bosta”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O crime foi presenciado por outros dois garçons e por testemunhas, que relataram que o casal estava embriagado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar foi chamada e ratificou a prisão de ambos em flagrante. Ele, por ato obsceno, e ela, por injúria racial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a corporação, a mulher foi liberada após o pagamento de R$ 2,4 mil de fiança, enquanto o rapaz foi solto mediante assinatura de termo de compromisso. A polícia continua investigando o caso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE