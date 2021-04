Mulher é presa após chamar homem negro de “macaco fedorento” e “preto da senzala” (vídeo)

O caso aconteceu no último sábado (10), na Linha 11, que atravessa Praia Grande até o limite com Mongaguá edit

247 - Uma mulher foi flagrada fazendo ofensas racistas contra um passageiro dentro de um ônibus em Praia Grande, no litoral paulista.

O caso aconteceu no último sábado (10), na Linha 11, que atravessa Praia Grande até o limite com Mongaguá. No vídeo, é possível ouvir a racista dizendo: “Macaco. Macaco fedorento. Tu não presta, tu é preto da senzala. Crioulo fedido. Tira os óculos e vai catar papelão, vagabundo”.

Segundo reportagem do portal G1, a vítima e a namorada, após os insultos, a impediram de descer do ônibus e pediram que o motorista parasse, pois acionaram a polícia. Passageiros ficaram indignados com a situação e ajudaram o casal, que estava sem celular.

A passageira foi presa em flagrante e o caso foi registrado como injúria racial pelo 1º DP de Praia Grande.

A família lega que ela sofre de esquizofrenia. Jaciane, sua irmã, afirma lamentar o ocorrido. "Ficamos muito tristes e pedimos desculpas. O caso dela repercutiu porque ela foi muito agressiva. Com certeza, as pessoas que veem sem saber de nada ficam revoltadas. Eu não tiro a razão, porém, o caso dela vai mais além. Antes de manifestar a doença, ela nunca tinha feito comentários assim. Ela tem uma amiga de infância negra que até se pronunciou no vídeo, quando saiu nas redes sociais", diz a irmã.





Veja abaixo:

