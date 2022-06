Mulher é presa em Belo Horizonte após xingar família de 'crioulos fedidos' e afirmar: 'sou racista' (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma mulher de 54 anos foi presa por injúria racial após utilizar termos e ofensas racistas contra três membros de uma mesma família durante uma viagem no metrô de Belo Horizonte neste domingo (5). A mulher, que não teve a identidade divulgada, proferiu frases como “crioulos fedorentos”, “negros fedidos“ e “raça impura”, além de pedir que as pessoas descessem do vagão.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas das ofensas são um homem de 55 anos, uma mulher de 52 e uma jovem de 25. De acordo com o jornal O Estado de Minas, as agressões tiveram início assim que as vítimas embarcaram na Estação Central e seguiram até a Estação Santa Inês, onde guardas da estação retiraram a acusada do trem e relataram o caso à Polícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de injúria racial e encaminhada ao sistema prisional.

