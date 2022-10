Mulher hostiliza padre em igreja: 'na casa de Deus o senhor não vai falar de Marielle Franco, uma homossexual' (vídeo)

"Uma esquerdista do PSOL, que quer a ideologia de gênero dentro da escola das crianças", disse uma mulher ao discutir com um padre em Jacareí (SP) edit

247 - Uma mulher interrompeu um padre e pediu que o religioso não falasse da ex-vereadora da cidade do Rio de Janeiro (RJ) Marielle Franco (PSOL), assassinada pelo crime organizado em março de 2018 na capital. A discussão na igreja aconteceu em Jacareí, Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte do estado de São Paulo.

"O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. Uma homossexual, envolvida com o tráfico de drogas. Uma esquerdista do PSOL, que quer a ideologia de gênero dentro da escola das crianças", disse.

A ex-vereadora foi assassinada pelo crime organizado em março de 2018. Os criminosos mataram a então parlamentar em um lugar sem câmeras na região central da cidade do Rio de Janeiro. Os responsáveis pelo homicídio perseguiram por cerca de quatro quilômetros o carro onde estava Marielle.

Dois acusados do crime foram presos. Um deles foi o ex-policial militar Ronnie Lessa, que morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro (PL) na capital e, segundo o Ministério Público (MP-RJ), deu os tiros que assassinaram Marielle. O outro acusado foi Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos e que, segundo as investigações, dirigia o carro no momento do crime. Ele também chegou a aparecer em uma foto com Jair Bolsonaro, que teve o seu rosto cortado na imagem.

Ativista de direitos humanos, Marielle fazia denúncias contra a violência policial nas favelas e criticava a atuação de milícias.

Mais uma apoiadora de Bolsonaro interrompendo uma missa e hostilizando o padre. Eles querem destruir a igreja Católica. pic.twitter.com/yLnmlfYzP4 — Ana Vilarino (@anavilarinol) October 18, 2022

Aí pessoal o pessoal em cima do pároco na igreja São João Batista em Jacareí #catoliconaovotanoJair pic.twitter.com/NSC7s0yaYm — Rafael Joseense (@RJoseense) October 17, 2022

