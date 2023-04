Mulher que agrediu entregador no RJ chega à polícia para depor

Apoie o 247

247 - A ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá compareceu nesta segunda-feira (16) à 15ª DP (Gávea) para prestar depoimento no caso que envolve agressões contra o entregador Max Angelo dos Santos, no Rio de Janeiro. O entregador foi chicoteado com uma coleira de cachorro pela ex-jogadora.

Sandra estava de máscara e óculos escuros e não falou com a imprensa ao chegar na delegacia, informa o Metrópoles . Ela estava acompanhada pelo advogado Roberto Butter, que confirmou que falaria com a imprensa após o depoimento.

Sandra foi intimada para depor na última quarta-feira (12), mas não compareceu. A defesa dela apresentou um atestado médico, alegando que a ex-jogadora estava machucada. A mulher enfrenta as acusações de injúria racial (com pena de 2 a 5 anos de prisão) e lesão corporal (com pena de detenção de 3 meses a 1 ano) contra Max e outra entregadora.

De acordo com as vítimas, Sandra também insinuou ter parentesco com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O entregador afirmou que a ex-jogadora disse que, por ser prima do político, sairia impune dos atos. No entanto, o governo do Rio recusou qualquer tipo de relação entre os dois. Vídeos gravados nas últimas semanas mostra Sandra chicoteando Max, mordendo uma entregadora e intimidando uma lojista.

O governador Cláudio Castro se pronunciou sobre o assunto, afirmando que "ninguém está acima da lei" e que "a justiça será feita". As autoridades policiais e judiciais continuam investigando o caso e ouvindo os depoimentos das testemunhas e envolvidos.

