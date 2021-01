Mulher relata constrangimento ao receber comanda com comentário inadequado sobre o corpo: “A do peitão”

Patrícia Melo, de 42 anos, estava com a família e amigos quando viu a referência "moça do peitão" na comanda edit

247 - Patrícia Melo, de 42 anos, moradora do Rio de Janeiro, estava reunida com o marido e amigos em um bar em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, quando, ao pedir a conta, ficou sem acreditar no que estava escrito na comanda de consumo. A reportagem é do portal G1;

Entre os itens consumidos, a comanda tinha a referência “moça do peitão”. O caso aconteceu no último dia 10 de janeiro.

"Um total abuso e desrespeito. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer na minha vida”, afirmou ela.

De acordo com Patrícia, ao ser questionado, o gerente do bar pediu desculpas e ainda disse que a prática machista é "comum", utilizando características físicas.

Em nota, a Ambev, empresa responsável pelo estabelecimento, informou que tem reforçado o treinamento de toda a equipe para que situações como essa não se repitam e que adotou "as medidas cabíveis com os colaboradores envolvidos'.

Veja seu desabafo:

