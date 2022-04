Mulher suspeita de torturar bebês em escola de SP irá para mesma cadeia de Suzane Richthofen e Nardoni

Apoie o 247

247 - Fernanda Serme, uma das donas da escola particular Colmeia Mágica, indiciada por tortura e maus-tratos contra crianças na capital, deve ser encaminhada na manhã desta quinta-feira (28) para a Penitenciária Feminina I de Tremembé, lugar que também é moradia de Suzane Richthofen e do casal Nardoni. A informação é da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) em reportagem publicada no portal G1.

Ela foi presa na segunda-feira (25) em Mogi das Cruzes e está detida na Cadeia de Itaquaquecetuba. Sua irmã e diretora da escola, Roberta Serme, continua foragida.Na quarta-feira (27), o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de prisão domiciliar de Fernanda.

Após a decisão judicial, a defesa da dona da escola informou ao g1 que entraria com pedido de habeas corpus.



A pedagoga de 37 anos tem um filho menor de idade que depende dela, segundo o advogado criminalista Eugênio Malavasi.



Na terça, a investigada passou por uma audiência de custódia que determinou a manutenção da prisão preventiva.

Fernanda e Roberta, além da auxiliar de limpeza Solange da Silva Hernandez, de 55 anos, foram responsabilizadas criminalmente por suspeita de participarem de castigos aos alunos da unidade escolar que choravam ou se recusavam a se alimentar.

Após ser presa, Fernanda negou as acusações à imprensa. “Nenhuma de nós [maltratava as crianças]. Isso vai ser provado”, disse a pedagoga, quando estava em uma viatura da polícia na delegacia em Mogi das Cruzes.

Ela não ofereceu resistência e se entregou aos policiais ao ser comunicada sobre o mandado de prisão.De acordo com o que testemunhas disseram à polícia, apesar de não participar diretamente dos maus-tratos aos alunos, Fernanda era conivente com a situação. Ainda segundo os depoimentos, Roberta era quem amarrava as crianças.

Há ainda relatos de que Solange chegou a cobrir a cabeça de um bebê com uma coberta, o que fez com que a criança ficasse internada em um hospital após sentir dificuldades para respirar.

