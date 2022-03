Mulheres incendeiam boneco de Mamãe Falei em São Paulo (vídeo)

Manifestação do Dia Internacional das Mulheres é marcada, principalmente, por críticas a Jair Bolsonaro e ao deputado Arthur do Val edit

Revista Fórum - Movimentos sociais, feministas, organizações políticas e partidárias, além de inúmeras entidades da sociedade civil, realizam Brasil afora, nesta terça-feira (8), manifestações para marcar o Dia Internacional da Mulher. Em São Paulo (SP), o ato das mulheres aconteceu na avenida Paulista e foi marcado, principalmente, por fortes críticas ao presidente Jair Bolsonaro e ao deputado estadual Arthur do Val, conhecido como "Mamãe Falei".

O lema “Pela Vida das Mulheres, Bolsonaro nunca mais!” deu o tom do protesto na capital paulista. O repúdio ao deputado Mamãe Falei, por sua vez, foi forte por conta do áudio vazado em que o parlamentar, que foi à Ucrânia em suposta "missão humanitária", faz declarações misóginas, entre elas que as ucranianas "são fáceis porque são pobres".

#8M: boneco de Mamãe Falei é incendiado na marcha das mulheres na avenida Paulista.



Vídeo: Elineudo Meira @fotografia1975 pic.twitter.com/62kOTfLjSL — Ivan Longo (@ivanlongo_) March 9, 2022





