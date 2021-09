Multidão protesta no Anhangabaú no Grito dos Excluídos e Excluídas e pelo “Fora Bolsonaro” (vídeos e imagens)

Apoie o 247

247 - Uma multidão tomou conta do Vale do Anhangabaú na tarde deste sábado (7), em São Paulo, exigindo o impeachment de Jair Bolsonaro, no mesmo momento em que manifestações golpistas em defesa do mandatário ocorriam na Avenida Paulista. A ação também faz parte do Grito dos Excluídos e Excluídas.

Diversas entidades dos movimentos sociais e lideranças políticas registraram presença no local.

Confira imagens e vídeos:

No Vale do Anhangabaú, milhares de pessoas já estão por lá!



Fotos @midianinja pic.twitter.com/XbB2xpu8yz September 7, 2021

Anhangabaú cheio de gente em defesa da democracia. Todas e todos de máscara, diferente dos apoiadores do genocida na Paulista. #ForaBolsonaro #ImpeachmentBolsonaroUrgente pic.twitter.com/NK2zHho77o — Ivan Valente (@IvanValente) September 7, 2021

No Vale do Anhangabaú, começa grande o Grito dos Excluidos! Não aguentamos mais! Fora, Bolsonaro! #ForaBolsonaro #7SForaBolsonaro pic.twitter.com/htQbxx3kIO September 7, 2021

Depois do discursinho manjado do genocida, vamos voltar ao que interessa. Em São Paulo, a Democracia e o verdadeiro povo brasileiro ocupam o Vale do Anhangabaú. #ForaBolsonaro Vamos vencer!!!!!!

Vídeo: Claucio Somora @PCdoB_Oficial pic.twitter.com/3fxJqj0wgv — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) September 7, 2021

🇧🇷🏴✊🏾 GRITO DOS EXCLUÍDOS | SÃO PAULO



O povo está no Vale do Anhangabaú pautando a defesa da democracia, da vida e dos direitos do povo brasileiro por nossa Soberania Nacional!



📷 @marcelanicolass / @levantedajuventude#ForaBolsonaro #7SForaBolsonaro pic.twitter.com/7hGo3WBR3y — MST Oficial (@MST_Oficial) September 7, 2021