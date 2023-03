Museu Mariano Procópio exibe quadro raro, de Antonio Parreiras, retratando a saga dos Inconfidentes

A exibição do quadro de Parreiras marca a reabertura do segundo andar do Museu Mariano Procópio, depois de 15 anos em reparo edit

Por Denise Assis, para o 247 - O Museu Mariano Procópio, (Juiz de Fora – Zona da Mata – MG), exibe a partir de amanhã, sexta-feira, (03/03), a obra “Jornada dos Mártires”, de 1928, de autoria de do pintor Antônio Parreiras. No quadro os inconfidentes – Tiradentes, entre eles -, passam presos, pela pequena cidade da Zona da Mata, em viagem para o julgamento no Rio de Janeiro.

No quadro, que mede 2 x 3,81 metros - um óleo sobre tela -, é possível ver a “Capela do Rosário”, de 1709, que resistiu ao tempo e se encontra aberta à visitação.

A “Capela do Rosário”, de 1709, foi construída por Mathias Barboza da Silva há mais de trezentos anos, para ser a capela da Fazenda de Nossa Senhora da Conceição do Caminho Novo, em torno da qual surgiria a cidade, e é considerada um dos monumentos mais antigos de toda a região, tombada pelo patrimônio histórico

A obra foi encomendada a Antônio Parreiras em 1928, quando esteve em Juiz de Fora para inauguração de uma exposição, em que apresentou 22 trabalhos de sua autoria. Nessa ocasião, recebeu a encomenda de “Jornada dos Mártires”, do presidente da Câmara à época, Luiz Barbosa Gonçalves Penna. Posteriormente, foi doada ao Museu Mariano Procópio, compondo o conjunto de representações da Inconfidência Mineira no acervo da instituição.

Além da tela de Antônio Diogo Parreira, outras peças sobre Tiradentes fazem parte do acervo do museu, como o emblemático quadro “Tiradentes Supliciado” (ou “Tiradentes Esquartejado”), de Pedro Américo (1843 – 1905), pintada em 1893, “Cabeça de Tiradentes” (1928), de Décio Rodrigues Villares, e as esculturas “Plaudite, Cives!”, feita em gesso, com pátina, no século 20, por Modestino Kanto, escultor brasileiro, e “Tiradentes”, obra de Décio Rodrigues Villares, um busto de bronze e madeira, fundido em 1933.

A exibição do quadro de Parreiras marca a reabertura do segundo andar do Museu Mariano Procópio, depois de 15 anos em reparo. A abertura ao público será nesta sexta-feira, 03, e funcionará sábado, 04, excepcionalmente. Neste primeiro fim de semana, a visitação vai das 9h às 16h, para que todos possam ter a oportunidade de observá-lo.

