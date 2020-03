Na média, SP tem 6 vezes mais mortes por coronavírus que a China

247 - O Estado mais forte economicamente do país chega, neste domingo (29), à soma de 98 mortes relacionadas à Covid-19. Já há 1.451 casos confirmados da doença em São Paulo.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "de acordo com o balanço feito pela Secretaria da Saúde, estão morrendo em média 7,5 pessoas por dia desde que o primeiro óbito foi registrado, no dia 17 de março."

A matéria ainda sublinha que "em um intervalo similar, de 13 dias, a China teve uma média diária de 1,3 óbitos, de acordo com o levantamento feito pelo governo. "A primeira morte no país asiático ocorreu em 11 de janeiro. No dia 23 daquele mês, a China contabilizava 17 mortes. Nesse período de treze dias, o país também saltou de 41 para 571 casos confirmados", diz o balanço."