"Nada a compromete", diz Paulo Teixeira sobre Daniela do Waguinho, ministra do Turismo

247 - O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), disse nesta quinta-feira (5) a Marcelo Auler, repórter do Brasil 247 em Brasília, e outros jornalistas que não há nada que comprometa a ministra do Turismo, Daniela do Waguinho [Carneiro] (União Brasil), no que se refere à sua possível relação com o chefe da milícia na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Segundo Teixeira, as fotos da ex-deputada ao lado de Juracy Alves Prudêncio, denunciado pelo relatório final da CPI das Milícias, em 2008, só revelam uma relação "perfunctória", ou seja, superficial.

"Em uma campanha eleitoral você tem apoio de todos os tipos. Na minha opinião, nada demonstrou ainda qualquer vinculação dela com qualquer evento que seja ruim. Pode ser uma relação, como dizia um senador, perfunctória, coisa de campanha, superficial. Não se mostrou nenhuma relação que a comprometa. Uma segunda questão. As pessoas podem errar, o problema é qual o meu vínculo com aquele erro da pessoa”, justificou Teixeira.

O ministro, inclusive, rejeitou qualquer comparação da relação de Carneiro com a que o clã Bolsonaro mantém com as milícias do Rio. “Não se pode comparar, por exemplo, aos casos dos Bolsonaros com os milicianos. Bolsonaro tinha vínculos orgânicos com os milicianos. Nesse caso parece-me uma relação de campanha e, nesse sentido, não a compromete. Nenhum de nós vai ficar salvo de qualquer problema mas, no caso dela, na minha opinião, não demonstra nada que a comprometa”, finalizou.

