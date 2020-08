Naja que picou estudante do DF e outras seis serpentes são transferidas para o Intituto Butantan

247 - O Instituto Butantan, em São Paulo, recebeu nesta quarta-feira (12) as sete serpentes exóticas transferidas do Zoológico de Brasília, dentre elas a cobra naja que picou o estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Krambeck.

Uma víbora-verde-voguel e cinco cobras-do-milho, que também pertenciam ilegalmente ao estudante, foram enviadas junto com a naja. Pedro Henrique é investigado por tráfico de animais. A inofrmação é do UOL.

O Zoológico de Brasília, onde as cobras estavam abrigadas, informou que não teria condições de manter os animais por lá porque só acolhe espécies nativas do Cerrado ou ameaçadas de extinção no país, o que não é o caso dessas serpentes, que sequer são nativas do Brasil.

"Nós abandonamos o conceito de apenas exibir animais que as pessoas querem ver. Temos que priorizar os animais que dependem dos nossos esforços para que não desapareçam para sempre da natureza, por meio da reprodução em cativeiro, da pesquisa científica e da educação ambiental", explica o superintendente de conservação e pesquisa do Zoológico de Brasília, Filipe Reis.

