"Não estou beneficiando o governador, estou beneficiando o estado", diz Lula ao anunciar obras para o Túnel Santos-Guarujá

247 - O presidente Lula (PT) participou nesta sexta-feira (2) da cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos. O porto, responsável por quase 30% da balança comercial do Brasil, registrou uma movimentação recorde de 15,6 milhões de toneladas de cargas em dezembro de 2023, representando um crescimento de 29,1% em relação ao mesmo período de 2022. O acumulado desde janeiro do último ano atingiu a marca de 173,3 milhões de toneladas. Na cerimônia, foi também anunciada, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a construção do Túnel Santos-Guarujá, um projeto que promete transformar a mobilidade na região e impulsionar o turismo.

Em seu discurso, o presidente exaltou a necessidade de retomar a "normalidade" democrática no país. "Mais do que anúncio de dinheiro para o porto de Santos, esse ato significa que nós precisamos reinaugurar neste país a normalidade, e a normalidade é a gente respeitar o direito à diferença. Eu já fui presidente da República com o Alckmin governador do estado, de outro partido, e o Alckmin derrotou a gente quatro vezes. E nós não temos que reclamar. Temos que nos preparar para ganhar. Nós disputamos com o Tarcísio e perdemos as eleições. Não dá para querer dar um golpe em São Paulo. É voltar para casa, se preparar e disputar outra vez, e respeitar o direito de quem ganhou as eleições. Se não, a democracia fica capenga, e a democracia é o respeito à diversidade, à diferença, é aprender a conviver com quem a gente não gosta".

"Quero dizer ao governador Tarcísio: eu governei com o Alckmin, com o Serra, e nunca, em nenhum momento em oito anos de Presidência, eu tratei São Paulo diferente porque não pertencia ao meu partido. Você terá, da Presidência da República, tudo aquilo que for necessário, porque eu não estou beneficiando o governador, eu estou beneficiando o estado mais importante da federação, com 42 milhões de habitantes, estado que eu devo tudo que eu sou", acrescentou.

O presidente ainda disse que a contrução do túnel ficaria "muito cara" se bancada apenas pelo governo estadual ou federal. "Esse túnel é necessário, e esse túnel fica muito caro, seja para São Paulo ou para o governo federal fazer sozinho. Então, com muita humildade, São Paulo já tinha o projeto, o meio ambiente já tinha aprovado, então a gente não poderia ficar com a ideia de que o governo federal deveria fazer e São Paulo ficar só olhando. Eu falei com o Rui Costa, falei com o ministro: traga o Tarcísio aqui que nós vamos fazer uma parceria para fazer conjuntamente. E é assim que a gente tem que governar esse país. A gente não pode governar de forma diferente. Um presidente não pode ter inimigo, gostar de um estado e não gostar de outro, gostar de uma cidade e não gostar de outra. É por isso que eu vim aqui hoje, anunciar para o Tarcísio que nós estamos juntos, e em quem ele vai votar é problema dele. Em que eu vou votar é problema meu. Mas nós estamos juntos no compromisso de servir o povo desse estado e o povo brasileiro".

O presidente também antecipou a liberação de recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a construção do eixo norte do Rodoanel. "O que é importante, Tarcísio, é dizer para você que o BNDES aprovou R$ 1,35 bilhão para o estado de São Paulo, para o eixo norte do Rodoanel. Logo logo você irá receber a notícia do Aloizio Mercadante. Mais importante: nós vamos fazer aqui no estado de São Paulo mais 12 institutos federais. Esses institutos precisam ser utilizados para formar jovens para desenvolver a economia local. Qual é a aptidão da cidade de Santos? Esses jovens têm que estudar cursos que podem servir para aprimorar o crescimento econômico e o desenvolvimento tecnológico da cidade".

Túnel Santos-Guarujá - O Túnel Santos-Guarujá, o primeiro do tipo na América Latina, terá 860 metros entre as margens, incluindo embocaduras, e ficará imerso sob o fundo do canal a uma profundidade de 21 metros. Com um investimento robusto de R$ 5,8 bilhões, a iniciativa faz parte das obras do Novo PAC e será realizada por meio de uma parceria público-privada (PPP).

A expectativa é que o túnel beneficie mais de 5 milhões de pessoas, incluindo os 1,6 milhão de habitantes da Baixada Santista e os mais de 4 milhões de turistas que visitam Guarujá e o litoral Norte paulista anualmente. Atualmente, cerca de 80 mil pessoas cruzam o canal diariamente, enfrentando longas filas. Com o túnel, as travessias deverão durar menos de dois minutos, proporcionando maior eficiência e conforto. Além disso, a obra visa aumentar a segurança das embarcações que utilizam o porto santista para operações.

