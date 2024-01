'Não financei ou incentivei os atos golpistas do 8/1', diz Carlos Jordy ao chegar à sede da PF para prestar depoimento

Apoie o 247

247 - O deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ), alvo da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta quinta-feira (18) pela Polícia Federal (PF), negou qualquer participação na incitação ou financiamento dos atos golpistas do dia 8 de janeiro do ano passado.

"Em momento algum fiz incitações. Nunca incitei, muito menos financiei, não tenho relação alguma com o 8 de janeiro e ninguém dessas pessoas que foram para os quartéis generais. Eles dizem que há mensagens minhas, que eu seria um articulador, mas é mentira. A não ser que estejam fazendo uma armação pra mim é tudo me leva a crer que é isso", disse o parlamentar ao chegar à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para prestar depoimento, de acordo com o jornal O Globo. >>> Carlos Jordy orientou bolsonaristas golpistas sobre o 8 de janeiro, afirma PF

As investigações da PF, porém, revelam que Jordy trocava mensagens com integrantes dos grupos envolvidos nos ataques golpistas, participando ativamente de alguns grupos de WhatsApp e fornecendo orientações sobre temas relacionados aos eventos, como o bloqueio de rodovias. >>> Bolsonarismo entra em pânico após busca e apreensão na casa de Jordy

A Procuradoria-Geral da República (PGR) também apontou que o parlamentar possuía "ligações com lideranças da extrema direita no Rio de Janeiro" e o "poder de ordenar as movimentações antidemocráticas", seja por meio das redes sociais ou ao "agitando a militância" em sua região.

