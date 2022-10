'Não foi um atentado político, não tinha cunho político-partidário', afirma Tarcísio sobre tiroteio

Apoie o 247

247 - O candidato ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que o tiroteio na manhã desta segunda-feira (17) em Paraisópolis, na Zona Sul da cidade, não foi um atentado e teve relação com as eleições. De acordo com o ex-ministro, foi um "ato de intimidação".

"Não foi um atentado contra a minha vida, não foi um atentado político, não tinha cunho político-partidário. Foi um ataque no sentido de que, se você intimida uma pessoa que está lá fazendo uma visita, isso é um ataque", disse Freitas em coletiva de imprensa.

"Foi um ato de intimidação. Foi um recado claro do crime organizado que diz: ‘Vocês não são bem-vindos aqui. A gente não quer vocês aqui dentro’. Para mim é uma questão territorial. Não tem nada a ver com uma questão política. Em nenhum momento eu disse que era atentado. Segunda coisa: esse tipo de troca de tiro ali não é comum. E aí vamos lembrar que o crime organizado aqui em São Paulo é hegemônico em determinadas regiões", afirmou.

