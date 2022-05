"Não quero nacionalizar a eleição estadual", diz Cláudio Castro

Apoie o 247

CartaCapital - O candidato de Jair Bolsonaro ao governo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), negou-se a fazer qualquer crítica ao ex-presidente Lula (PT) em entrevista ao jornal O Globo nesta segunda-feira, 16. Apesar de se dizer apoiador do ex-capitão, o político afirmou que não pretende repetir o embate nacional na disputa pelo comando do estado, pois seu objetivo também seria atrair eleitores de esquerda.

“Sou apoiador do Bolsonaro, nunca neguei o alinhamento a ele, mas sempre tem gente querendo criar confusão nisso. Não vou criticar o Lula, porque estou preocupado com o estado. Enxergo com pragmatismo. Os dois mandatos dele tiveram coisas boas e ruins. Meu papel é falar do Rio e não quero nacionalizar a eleição estadual”, respondeu ao ser questionado sobre os motivos de nunca fazer críticas públicas ao petista.

