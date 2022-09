“Não somos um bando de animais”, diz liderança chinesa em resposta a ataque de Paulo Guedes

Deputado Campos Machado recebeu lideranças da comunidade chinesa do Brasil para reabilitar relações entre povos dos dois países após ataques do ministro da economia edit

Apoie o 247

ICL

Da Agência Brasil China - Foi aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) uma moção de censura contra o atual ministro da economia do Brasil, Paulo Guedes. A moção movida pela casa é uma resposta à recente declaração de Guedes de que não queria a “chinesada entrando aqui quebrando nossas indústrias“.

A declaração, feita logo no início do período eleitoral, foi recebida com o repúdio de diversos setores tanto da China quanto do Brasil. O deputado estadual de São Paulo, Campos Machado (Avante), autor da moção contra Paulo Guedes, diz que essa fala se significou um “erro crucial”:

“Um erro desses não pode ocorrer com a China, afinal é a China quem está fazendo negócios com o Brasil, promovendo empregos, economia e investimentos“, afirmou o deputado.

Campos Machado se solidarizou com a China e recebeu representantes da Associação Geral Chinesa do Brasil, na figura dos senhores André Ye, Youyang Jiang e Fernando Zhu.

Na conversa, André Ye afirmou que essa designação ao povo chinês é pejorativa e inaceitável: “Tudo que termina em ‘ada’ é para se referir a bandos. Nós não somos um bando de animais.“

Perguntado se a reincidência dos ataques de ministros do governo Bolsonaro contra o povo chinês poderia provocar alguma retaliação por parte da China, o empresário, que também preside a Associação Geral de Qingtian do Brasil, disse que o Brasil é maior do que qualquer governo:

“Tanto a repercussão dentro da comunidade [chinesa no Brasil] quanto do Ministério das Relações Exteriores da China foi muito negativa, mas a China não fará uma represália só por conta de uma declaração imprudente de um ministro de Estado. A China pensa o Brasil como um país amigo e parceiro, mas esse tipo de declaração abre uma ferida que se acumula junto das outras“, disse Andre Ye.

Para Campos Machado, a declaração de Paulo Guedes é uma “afronta a inteligência do povo brasileiro”. “Essa fala ofende o coração e a alma da colônia chinesa, mas não vai interferir nas questões que unem os dois países porque acima de tudo está a amizade e a fraternidade dos dois povos.“

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.