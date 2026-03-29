“Não tem como a direita se unir em torno dessa candidatura”, diz Janaina Paschoal sobre Flávio Bolsonaro
A vereadora bolsonarista critica desempenho do senador e questiona possibilidade de união da direita em torno de sua candidatura
247 - Uma publicação da vereadora e ex-deputada Janaina Paschoal (PP-SP) nas redes sociais é mais uma a questionar a viabilidade da candidaturas da direita para as eleições de 2026. Em mensagem publicada no X (antigo Twitter), Paschoal fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro, questionando sua capacidade de desempenho em debates e sua consistência política.
“Gente, só de assistir à entrevista de Flávio Bolsonaro, tentando explicar os motivos de ter votado a favor de um projeto de lei, ao qual se diz contrário, já fica nítido que esse rapaz não tem a menor condição de enfrentar ninguém nos debates. Nem precisa ser Lula o adversário!”, diz ela.
Na avaliação de Paschoal, o senador teria dificuldades mesmo diante de adversários menos competitivos, imagina com o presidente Lula.
Ela também relembra um episódio anterior envolvendo o parlamentar: “Vale lembrar que ele desmaiou, ao debater em busca de cargo bem mais simples!”.
Segundo ela, há dificuldades para a construção de uma candidatura unificada no campo conservador. “Não tem como a direita se unir em torno dessa candidatura, não importa o barulho que façam nas redes!”.
A vereadora ainda sugere que o cenário pode sofrer mudanças nos próximos dias. “Vamos aguardar dia 4, ver quem realmente vem, e abraçar uma candidatura de verdade!”, completou.