“Não tem como a direita se unir em torno dessa candidatura”, diz Janaina Paschoal sobre Flávio Bolsonaro

247 - Uma publicação da vereadora e ex-deputada Janaina Paschoal (PP-SP) nas redes sociais é mais uma a questionar a viabilidade da candidaturas da direita para as eleições de 2026. Em mensagem publicada no X (antigo Twitter), Paschoal fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro, questionando sua capacidade de desempenho em debates e sua consistência política.

“Gente, só de assistir à entrevista de Flávio Bolsonaro, tentando explicar os motivos de ter votado a favor de um projeto de lei, ao qual se diz contrário, já fica nítido que esse rapaz não tem a menor condição de enfrentar ninguém nos debates. Nem precisa ser Lula o adversário!”, diz ela.

Na avaliação de Paschoal, o senador teria dificuldades mesmo diante de adversários menos competitivos, imagina com o presidente Lula.

Ela também relembra um episódio anterior envolvendo o parlamentar: “Vale lembrar que ele desmaiou, ao debater em busca de cargo bem mais simples!”.

Segundo ela, há dificuldades para a construção de uma candidatura unificada no campo conservador. “Não tem como a direita se unir em torno dessa candidatura, não importa o barulho que façam nas redes!”.

A vereadora ainda sugere que o cenário pode sofrer mudanças nos próximos dias. “Vamos aguardar dia 4, ver quem realmente vem, e abraçar uma candidatura de verdade!”, completou.