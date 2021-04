"Não tenho dúvidas de que Dr. Jairinho é culpado’, diz pai de Henry

247 - “Só quero a verdade. Não é porque alguém conhece esse ou aquele sicrano ou tem muito poder que pode ficar impune”, diz o engenheiro Leniel Borel, pai de Henry, de 4 anos, morto na madrugada do dia 8 de março, que contou em entrevista concedida ao portal Veja que tenta entender o que aconteceu com o seu filho.



Na versão dada à polícia por sua ex-mulher, a professora Monique Medeiros, de 33 anos, e do namorado, o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (Solidariedade), de 43, ela acordou com o barulho vindo do quarto em que o menino dormia e o encontrou caído, gelado e com os olhos revirando.

O laudo pericial, que atesta laceração hepática e hemorragia interna provocados por ação contundente, no entanto, não condiz com a versão de acidente doméstico. Leniel revela que chegou a pensar em requerer que seu filho passasse por um exame de corpo delito diante das recorrentes reclamações do filho de que “tio Jairinho” o machucava. E que só desistiu porque nunca havia marcas no corpo do menino.

O engenheiro narrou ainda que foi procurado por mulheres que relataram histórias monstruosas de agressões do vereador contra crianças de idades semelhantes à de Henry. E que não consegue entender como a ex-mulher continua defendendo o namorado. “Não sei se está envolvida diretamente ou se tem medo do poder que ele diz ter. Mas não vou deixar que o culpado da morte do meu filho fique impune”, completa.

