Naufrágio no litoral de SP causa morte e deixa pessoas desaparecidas

Uma embarcação com 12 pessoas a bordo afundou em Bertioga, no litoral de São Paulo, na madrugada deste sábado (8)

247 - Uma embarcação com 12 pessoas a bordo afundou em Bertioga, no litoral de São Paulo, na madrugada deste sábado (8). De acordo com o G1, nove pessoas foram resgatadas com vida, um idoso de 68 anos foi encontrado morto, e duas pessoas de 64 e 65 anos estão desaparecidas. Todos eram da capital paulista e estavam no local aproveitando o feriado.

A PM foi acionada através do número de emergência, 190, por volta da 00h30. O acidente aconteceu próximo à entrada do Canal de Bertioga, no Centro, onde fica localizado o Mercado Municipal de Pescados.

