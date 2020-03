Navio atracado em Santos tem 35 casos suspeitos de coronavírus e ficará em quarentena

Um navio com 757 tripulantes a bordo atracou em Santos e permancerá em quarentena, pois há 35 casos suspeitos de coronavírus na embarcação. o "Costa Fascinosa" está no Terminal de passageiros Concais edit

247 - O navio Costa Fascinosa, que já liberou sete tripulantes com suspeita do novo coronavírus, tem ainda 35 pessoas monitoradas por suspeita da doença.

A reportagem do portal G1 destaca que "a Anvisa divulgou neste sábado que a embarcação possui 35 tripulantes com sintomas que podem ser de Covid-19. Ao todo, são 757 tripulantes ainda a bordo. A entrada do navio está prevista para as 16h30, e a atracação deve ocorrer às 18h no terminal de passageiros Concais."

A matéria ainda informa que "por meio de nota, a Santos Port Authority (SPA) informa que, por solicitação da Anvisa, acionou o Plano de Contingência do Porto de Santos (PCPS) para atracação do navio de passageiros Costa Fascinosa. A medida visa congregar os diversos planos de emergência existentes no complexo portuário santista, fortalecendo a comunicação entre as autoridades intervenientes e auxiliando no planejamento e adoção das ações necessárias para uma gestão eficiente durante incidentes e acidentes que possam impactar total ou parcialmente as operações do Porto Organizado de Santos."