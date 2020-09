Neo Química Arena: estádio do Corinthians ganha naming rights por 20 anos

247 - Neo Química Arena é o novo e definitivo nome da Arena Corinthians. O grupo farmacêutico Hypera Pharma adquiriu os naming rights por R$ 300 milhões, em contrato de cerca de 20 anos.

Oficialmente, o nome foi anunciado em uma live do clube que aconteceu na virada de 31 de agosto para o dia 1º de setembro, nas comemorações dos 110 anos de história do Corinthians.

Em 23 de agosto, Andrés Sanchez, presidente do clube paulista, afimou no Twitter que a marca detentora dos naming rights "nunca esteve" na camisa do Corinthians. Mas a Neo Química estampou o uniforme corintiano como patrocinadora master em momentos como no ano de 2010, centenário, e em 2011, na conquista do Campeonato Brasileiro. A parceria foi encerrada no início de 2012.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.