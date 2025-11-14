Neurologista diz que viu ET de Varginha em hospital; confira seu relato

247 - O médico neurologista Ítalo Denelle Venturelli afirmou, em publicações feitas nas redes sociais, ter visto em 1996 uma criatura associada ao caso do “ET de Varginha” dentro de um hospital da cidade.

Segundo Venturelli, o episódio ocorreu quando ele retornou ao hospital para verificar o estado de Eric, uma criança operada por ele horas antes. Ao entrar na unidade, uma funcionária da imparensa teria perguntado se o médico havia “operado o ET”. Sem entender a situação, ele pensou que a mulher falava do paciente. “Achei que ela estava falando da criança. Não xinguei não, mas pensei: ‘Isso é jeito de se dirigir a uma pessoa?’”, relatou.

O neurologista contou que, em seguida, foi chamado por um colega para ver algo “incomum” em uma área isolada. Atrás de um biombo improvisado, afirma ter encontrado a criatura. “Eu olhei e estava lá um bichinho. Parecia de uns sete anos. Branquinho, calminho, cabecinha em gota, o olho também parecia em gota, lilás.”

Venturelli explica que permaneceu apenas dois ou três minutos diante do ser e não percebeu sinais de sofrimento. Ele diz que, à época, não gravou nem fotografou a cena, tampouco manteve qualquer registro. “Eu não tenho nada de especial. Sou uma pessoa comum. Não tenho fita nenhuma. O que eu vi foi branquinho, calminho. É isso que eu sei.”

O relato voltou a circular após declarações do médico terem sido incorporadas à sequência do documentário Moment of Contact, dirigido pelo cineasta James Fox, com previsão de lançamento no Brasil no próximo ano. Em defesa do neurologista, Fox fez publicações nas redes na quarta-feira (12), endossando a credibilidade do relato.

Busca por imagens e pressões após o caso

Venturelli relata que, após o suposto encontro, houve forte pressão de curiosos e equipes de imprensa, inclusive estrangeiras, interessadas em supostas imagens do ser. “O pessoal querendo a fita. Pagaram um milhão pra fita. ‘Cadê a fita?’ Eu falei: ‘Não sei’. Eu vi”, afirmou.

Ao descrever a impressão que teve, o médico declarou: “Parecia um anjo, like an angel. Parecia que estava entendendo tudo, muito mais inteligente que eu.”

Caso volta ao debate institucional

O tema “ET de Varginha” foi retomado recentemente durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, convocada pelo deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), para discutir relatos e investigações sobre objetos voadores não identificados.

Na sessão, o ufólogo Vitório Pacaccin, consultor da revista UFO e integrante do CICOANI (Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados), afirmou que mais de um ser teria sido capturado em 1996. “Pelo menos cinco dessas criaturas foram capturadas de forma extremamente sigilosa, contando com apoio das forças militares”, afirmou. Segundo ele, Varginha foi palco da “maior história de ufologia do mundo”.

O caso permanece sem confirmação oficial por parte das Forças Armadas, mas continua a gerar debates, relatos e interesse público quase 30 anos depois do suposto episódio.