Nikolas debocha do TSE e diz que seu vídeo com fake news contra Lula já teve 30 milhões de visualizações

247 - O vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL), deputado federal mais votado do Brasil, debochou nesta terça-feira (11) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou que ele excluísse vídeo com fake news sobre o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Está em fase de defesa, mas caso venha a deletar, o vídeo, só no instagram, atingiu 30 milhões de visualizações. O TSE ainda não consegue fazer as pessoas 'desverem'. O recado foi dado", disse o bolsonarista.

No vídeo em questão, Ferreira disse que Lula incentivaria o uso de drogas por crianças e adolescentes, estaria associado à criminalidade, teria a intenção de censurar as redes sociais, patrocinaria "ditaduras genocidas", apoiaria o aborto, fecharia igrejas, perseguiria cristãos e impediria os cidadãos de sair às ruas para se manifestar politicamente.

O conteúdo foi replicado nas redes sociais por outros bolsonaristas: o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP).

Está em fase de defesa, mas caso venha a deletar, o vídeo, só no instagram, atingiu 30 milhões de visualizações. O TSE ainda não consegue fazer as pessoas “desverem”. O recado foi dado. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 11, 2022

Nesta terça-feira também circulou nas redes sociais informações sobre um suposto vídeo gay de Nikolas Ferreira e do pastor André Valadão. O debate feito no Twitter se ateve ao que foi considerado pelos internautas como hipocrisia de Nikolas, uma vez que o vereador é conhecido por declarações homofóbicas e transfóbicas. Além disso, sua campanha teve o mote da religião, dialogando com jovens evangélicos. Ele conta que, ao nascer, sua mãe o “consagrou para Cristo”.

Uma das pessoas que expôs Nikolas foi a jornalista Patrícia Lelis, ex-namorada de Eduardo Bolsonaro. Patrícia conviveu muitos anos no meio evangélico e já demonstrou conhecer as ‘verdades secretas’ de muitos líderes religiosos. A jornalista garante que Nikolas e o pastor André Valadão já tiveram um ‘affair’.

Ipespe mostra Lula com 50% das intenções de voto e Bolsonaro com 43%

(Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente na disputa do segundo turno pelo Palácio do Planalto, com 50% das intenções de voto, segundo pesquisa Ipespe divulga nesta terça-feira, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, soma 43%.

Os votos nulos e brancos somaram 4% e os indecisos ficaram em 2%, segundo o levantamento que tem margem de erro de 3 pontos percentuais.

Depois dos resultados oficiais do primeiro turno, os institutos de pesquisa foram alvo de críticas, especialmente por terem subestimado os números de Bolsonaro na primeira votação.

Na sondagem feita em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel), o Ipespe mostra Lula com 54% contra 46% de Bolsonaro quando são excluídos os votos nulos, brancos e aqueles que não souberam responder ou não responderam.

O levantamento aponta ainda que, levando em conta as intenções de voto entre os 81% dos entrevistados que têm "muito ou algum interesse" na eleição, Lula tem 51% e Bolsonaro 47%, enquanto os brancos e nulos somam 2% e os indecisos 1%.

A pesquisa mostra ainda que o petista tem vantagem entre aqueles que votaram em Simone Tebet (MDB), terceira colocada no primeiro turno, e Ciro Gomes (PDT), quarto colocado: Lula aparece respectivamente com 55% e 44%. Já Bolsonaro registra 16% de votos entre eleitores de Simone Tebet e 36% entre os de Ciro.

No tópico rejeição, 49% afirmaram que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, enquanto 45% dizem o mesmo de Lula.

O Ipespe entrevistou 1.100 pessoas por telefone entre sábado e segunda-feira.

