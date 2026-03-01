Nikolas Ferreira diz que “destino final” de Moraes é a “cadeia” e ameaça outros ministros do STF

247 - Em meio ao drama de milhares de mineiros da Zona da Mata que enfrenta as chuvas, deslizamentos e enchentes, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) participou de um ato da extrema direito na Avenida Paulista, neste domingo (1º), em São Paulo. O parlamentar fez ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que o “destino final” do ministro Alexandre de Moraes “é a cadeia”.

“O destino final do Alexandre de Moraes não é o impeachment não, o destino final do Alexandre de Moraes é cadeia”, disse o parlamentar. “Moraes, escuta isso que eu tenho para dizer agora: o Brasil não tem medo de você, nós não temos medo de você”, acrescentou.

O deputado também afirmou que a prisão de Jair Bolsonaro (PL) e de seus apoiadores não interrompeu o movimento político e voltou a atacar Moraes.

“Achou que ia colocar o Bolsonaro na cadeia e ia nos parar, achou que ia colocar milhares de pessoas na cadeia e ia nos parar. Ô, seu pateta. Eu sou crente, eu não posso xingar. Ô, seu panaca. Governos levantam, governos caem, mas o povo brasileiro permanece de pé”.

Nikolas ainda fez ameaças aos demais ministros do STF ao comentar a possibilidade de impeachment de integrantes da Corte. “Eles estão achando que vai derrubar um e vai parar. Se a gente derrubar um, cai outro, cai Moraes, cai todo mundo”, afirmou. O parlamentar citou nominalmente o ministro Dias Toffoli ao tratar do caso Banco Master.