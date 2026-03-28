Nísia Trindade se filia ao PT e anuncia candidatura a deputada federal pelo Rio

247 - A socióloga Nísia Trindade formalizou sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT) e confirmou que disputará uma vaga de deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. A informação foi publicada pela Veja.

O ato de filiação ocorreu na quinta-feira, 26, no Diretório Estadual do partido, com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva. A entrada de Nísia na legenda marca sua transição oficial da gestão pública para a arena eleitoral.

Ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ex-ministra da Saúde, Nísia já definiu as diretrizes de sua campanha. Segundo o que foi divulgado, seu discurso será pautado “em defesa da ciência, da saúde e da vacina”.

Nísia Trindade assumiu o comando do Ministério da Saúde após o país enfrentar uma grave crise sanitária durante a pandemia de COVID-19, período marcado por desafios na condução das políticas públicas e pela necessidade de reconstrução de estratégias na área.

A filiação ao PT ocorre em um momento de reorganização política de figuras que tiveram papel relevante na gestão da saúde pública recente, e sinaliza a intenção da ex-ministra de levar sua experiência técnica e institucional para o debate legislativo nacional.