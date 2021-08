Niterói inicia intercâmbio de vacinas sem o aval do Ministério da Saúde

247 - Em um posicionamento contrário às recomendações do Ministério da Saúde, a prefeitura de Niterói começa nesta quinta-feira (12) a aplicar a vacina da Pfizer como segunda dose para as pessoas que apresentaram reação adversa à vacina AstraZeneca. Embora a intercambialidade não seja recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações, o MS disse que a prefeitura de Niterói tem autonomia para fazer a aplicação.

Quem tomou a 1ª dose da AstraZeneca e deseja tomar a segunda dose da Pfizer precisa preencher um termo de consentimento da vacinação onde também terão que declarar o efeito adverso apresentado.

De acordo com reportagem da CNN, especialistas que participaram do desenvolvimento das vacinas discordam do posicionamento da prefeitura de Niterói. Para eles ainda é muito cedo para fazer a intercambialidade, sobretudo porque o intercâmbio entre as vacinas como esquema vacinal primário ainda não foi aprovado por nenhuma agência europeia.

PUBLICIDADE

A prefeitura assegurou que o intercâmbio da vacina será feito respeitando o intervalo entre as doses.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE