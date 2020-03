Niterói terá primeiro hospital exclusivo para tratamento de coronavírus do país

247 - Niterói será a primeira cidade do Brasi a ter um hospital para tratamento exclusivo de pacientes infectados com o Covid-19.

A prefeitura vai arrendar por um ano o Hospital Oceânico, localizado em Piratininga, na Região Oceânica, que foi construído pela iniciativa privada e está desativado, embora praticamente pronto para uso.

O prédio passará apenas por adaptações para entrar em funcionamento.

Niterói é o segundo município do Estado do Rio de Janeiro com mais casos de pessoas infectadas pelo coronavírus, atrás apenas da capital.