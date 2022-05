No Espírito Santo, Lula lidera com 45% e Bolsonaro tem 32%

A pesquisa Ipec confirmou a polarização entre os eleitores capixabas. Atrás do ex-presidente Lula e de Jair Bolsonaro, Ciro Gomes apareceu com menos de 5% dos votos edit

247 - A pesquisa Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (2), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% dos votos entre os eleitores do Espírito Santo. Em segundo lugar ficou Jair Bolsonaro (PL), com 32%. De acordo com o levantamento, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) apareceu na terceira posição, com 4%, seguido por João Doria (PSDB), com 2%.

Os pré-candidatos ao Planalto André Janones (Avante), Eymael (Democracia Cristã) e Vera Lucia (PSTU) alcançaram 1% cada um.

Luciano Bivar (União Brasil), Felipe d’Ávila (Novo) e Simone Tebet (MDB) tiveram 0% cada um.

Foram entrevistados 608 eleitores do Espírito Santo entre os dias 28 de abril e 1º de maio. A margem de erro é de quatro pontos para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº BR‐03442/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo Nº ES‐07066/2022.

