No pior momento da pandemia no Brasil, Rio terá reabertura de escolas a partir de segunda-feira

247 - No pior momento da pandemia no Brasil, com quase quatro mil mortes por Covid-19 por dia, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu reabrir as escolas da cidade a partir de segunda-feira (5). A decisão afeta escolas públicas e particulares.

Outros setores da economia terão reabertura gradual a partir da próxima sexta-feira (9).

Boates, casas de espetáculo e atividades econômicas nas areias das praias, como comércio ambulante fixo e itinerante, seguem suspensos até 19 de abril.

