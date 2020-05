No Rio, 19 familiares de Bolsonaro estão sob investigação

No caso das investigações envolvendo Carlos Bolsonaro, por exemplo, são sete familiares na mira do Judiciário. Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Bolsonaro e que foi chefe de gabinete do filho ‘02’, além de outros seis parentes dela são investigados edit

247 - No vídeo gravado a partir da reunião do conselho de ministros em dia 22 de abril, Jair Bolsonaro teria defendido trocas no comando da Polícia Federal do Rio para tentar evitar que familiares e amigos seus fossem "prejudicados" em investigações em curso.

O vereador Carlos e o senador Flávio Bolsonaro são alvos de cinco procedimentos de investigação no Ministério Público do Rio que apuram a existência de funcionários fantasmas em seus gabinetes e a possível devolução de parte de seus salários, prática conhecida como rachadinha.

Segundo o jornal O Globo, no caso de Carlos, são sete familiares na mira do Judiciário. Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Bolsonaro e que foi chefe de gabinete do filho ‘02’, além de outros seis parentes dela são investigados.

No inquérito sobre Flávio, outros 12. Entre eles, estão o avô dele, João Braga, o primo Léo Índio e mais dez familiares de Ana Cristina, incluindo também o ex-sogro, José Procópio Valle.

