No Rio, homem pula em esgoto e permanece no local por 3 horas para resgatar Iphone novo

247 - Na manhã do último sábado (6), um homem mergulhou em um valão próximo ao Riocentro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para recuperar seu iPhone 12 Pro Max recém-comprado que havia caído na água suja. O operador de máquinas, Augusto Figueiredo, de 29 anos, tinha acabado de sair de um festival de rap no centro de convenções quando parou para urinar à beira do valão. Enquanto as pessoas que deixavam o show filmavam a cena que viralizou, Augusto pulou na água fétida por três horas até encontrar o celular.

De acordo com o G1, ele, que é morador de Manaus, no Amazonas, admitiu que não tinha consciência dos perigos que corria, incluindo ser mordido por jacarés e cobras.

Um homem pulou em uma vala de esgoto para resgatar o celular, após deixá-lo cair na água suja. O incidente ocorreu no último sábado (6), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/GSSS0z847I — O Tempo (@otempo) May 8, 2023

