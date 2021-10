No Rio, neonazista é preso após tentar estuprar criança de 12 anos

Apoie o 247

247 - A prisão de Aylson Proença Doyle Linhares, acusado de estupro de vulnerável contra um menino de 12 anos, surpreendeu e chocou os moradores do condomínio onde o homem vivia em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Ao chegar na casa do acusado, os policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) se depararam com um vasto material nazista, como bandeiras, uniformes, carteira de partido nazista com a foto dele, além de armas e munição. A reportagem é do jornal O Globo.

“Nunca iríamos imaginar que um vizinho, que nunca tínhamos visto e só fomos perceber há cerca de dois meses, fosse fazer uma coisa tão nojenta como essa. É um condomínio tranquilo, com pessoas de bem e crianças brincando na rua”, disse um vizinho.

A polícia chegou até o acusado após um vizinho do condomínio onde Doyle mora denunciá-lo à polícia por ter importunado o filho dele, de 12 anos. A partir do registro, policiais da 42ª DP apuraram que o suspeito tentava agarrar crianças dentro do condomínio.

“Nunca imaginaríamos um doente como esse sendo nosso vizinho”, afirmou a mãe de uma das crianças

Com base nessas informações, os delegados Luiz Mauricio Armond, titular da distrital, e Talita Carvalho, assistente na 42ª DP, obtiveram da Justiça um mandado de prisão temporária contra Doyle por tentativa de estupro e um mandado de busca e apreensão. Ambos foram cumpridos nesta terça-feira.

