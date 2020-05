No Rio, policial aponta fuzil para adolescente desarmado durante protesto

Durante as manifestações pró e contra Jair Bolsonaro, a Polícia Militar reagiu com truculência e chegou a apontar um fuzil contra um jovem desarmado edit

247 - Grupos pró e contra Jair Bolsonaro ficaram frente a frente neste domingo, 31, na praia de Copacabana.

Apoiadores de Jair Bolsonaro voltaram a defender pautas antidemocráticas como o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, além do impeachment do governador Wilson Witzel.

O grupo de oposição a Bolsonaro se apresentava como antifascista, composto por membros da torcida organizada Fla Antifa, do Flamengo.

Durante as manifestações, a Polícia Militar reagiu com truculência e chegou a apontar um fuzil contra um jovem desarmado.

Um policial apontando um fuzil contra um adolescente desarmado no Rio de Janeiro dá a proporção do que estamos vivendo. pic.twitter.com/BSCoWdKwOH — William De Lucca (@delucca) May 31, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.