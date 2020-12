Novas restrições são necessárias, diz Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo

O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Alfredo Cotait Neto, disse que as novas restrições contra a pandemia no estado são necessárias, embora tenha feito um apelo a João Doria para considerar a situação das empresas edit

247 - O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Alfredo Cotait Neto, afirmou que as novas restrições ao funcionamento do varejo no estado vão aumentar as dificuldades do setor, mas são necessárias. De acordo com o anúncio do governo paulista, nesta terça-feira (22), apenas serviços essenciais como transporte, saúde, padarias, mercados e farmácias poderão funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro.

"Faço um apelo também para que a população colabore, evitando aglomerações nas comemorações das festas de fim de ano, em benefício das famílias e de toda população", disse Neto.

O dirigente afirmou esperar "novas restrições não sejam necessárias e que o comércio possa voltar a funcionar normalmente no menor prazo possível, pois os custos das medidas restritivas foram bastante significativos para as empresas, especialmente as menores". "Estas ainda deverão suportar muitas dificuldades até que a economia retorne à normalidade", continuou.

"Apelo também para que o governador João Doria Jr. considere a situação das empresas e de grande parte da população, suspendendo o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), previsto para entrar em vigor em janeiro, que terão um impacto significativo sobre os preços".

O conhecimento liberta. Saiba mais