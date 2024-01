Novas testemunhas surgem no caso envolvendo desaparecimento de criança na praia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O mistério envolvendo o desaparecimento do menino Édson Davi Silva Almeida, seis anos, segue sem solução: De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, três testemunhas ouvidas pela Polícia Civil afirmaram ter visto Édson Davi Silva Almeida, 6, entrar no mar da praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, antes de o menino desaparecer na tarde de quinta-feira (4). Os depoimentos vão ao encontro da principal tese da polícia, que é a de afogamento. No dia, o mar na região estava agitado. A família, no entanto, não acredita que a criança tenha entrado sozinha no mar.

Davi estava acompanhando o pai, Édson dos Santos Almeida, 47, que trabalha há três anos como barraqueiro nas imediações do posto 4 da praia. Nos últimos registros das câmeras, Edson foi visto brincando com outras crianças, filhos de estrangeiros, que saíram do local sem levá-lo. Um barraqueiro disse à polícia que a criança chegou a pedir uma prancha emprestada para brincar no mar, o que foi negado, por conta da intensidade das ondas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: