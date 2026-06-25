Novo PAC destina R$ 22 milhões para modernizar a UFABC

247 - A Universidade Federal do ABC (UFABC) receberá R$ 22 milhões em investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) para ampliar e modernizar a infraestrutura do campus de São Bernardo do Campo. Os recursos serão aplicados em obras consideradas estratégicas para a instituição, que completa 21 anos de atividades consolidada como uma das principais universidades públicas voltadas à pesquisa científica e à inovação tecnológica no Brasil.

As informações foram divulgadas pelo Governo Federal. O contrato já está em execução e contempla a construção de um centro de convivência, uma nova portaria de acesso para pedestres pela Via Anchieta, a iluminação do bosque que conectará essa entrada aos novos edifícios do campus, além de adequações voltadas à segurança e da construção de um hangar.

A iniciativa fortalece a estrutura física da universidade em um momento de expansão de suas atividades acadêmicas e científicas. Ao longo de pouco mais de duas décadas de existência, a UFABC tornou-se referência nacional por seu modelo de ensino interdisciplinar, pela excelência na pós-graduação e pela produção científica voltada ao desenvolvimento regional e nacional.

Universidade se tornou referência nacional

Com unidades em Santo André e São Bernardo do Campo, a UFABC reúne atualmente cerca de 16,9 mil estudantes de graduação e 2,1 mil de pós-graduação. O quadro institucional conta ainda com 843 professores, 790 servidores técnico-administrativos e 352 trabalhadores terceirizados. Aproximadamente duas mil pessoas atuam diariamente em atividades de ensino, pesquisa, extensão e serviços.

Criada pela Lei nº 11.145, sancionada em 26 de julho de 2005, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a universidade foi a primeira instituição pública federal instalada na Região Metropolitana de São Paulo fora da capital paulista. A expansão das universidades federais para o interior e para regiões metropolitanas foi impulsionada pelos governos do PT, período em que Fernando Haddad ocupou o cargo de ministro da Educação.

Desde sua fundação, a UFABC assumiu um papel estratégico na formação de profissionais qualificados e na produção de conhecimento científico, contribuindo para o desenvolvimento do Grande ABC, do Estado de São Paulo e do país.

Modelo interdisciplinar marca formação acadêmica

Um dos principais diferenciais da universidade é o modelo de formação interdisciplinar, pioneiro entre as instituições federais brasileiras. O sistema está organizado em dois ciclos de formação. No primeiro, os estudantes ingressam em cursos interdisciplinares com duração média de três anos, nos quais desenvolvem uma formação ampla em diferentes áreas do conhecimento. Somente após essa etapa é feita a escolha por uma graduação específica.

Os alunos iniciam a trajetória acadêmica nos bacharelados em Ciência e Tecnologia, ofertado nos dois campi, ou em Ciências e Humanidades, disponível no campus de São Bernardo do Campo. As matrizes curriculares reúnem disciplinas de áreas como Matemática, Física, Computação, Biologia, Economia, Filosofia e Humanidades, permitindo uma formação abrangente antes da especialização.

Após concluir essa etapa, os estudantes podem disputar vagas em cursos específicos. Entre as opções estão Biotecnologia, Ciência de Dados, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Física, Matemática, Química e diversas engenharias, como Ambiental e Urbana, Energia, Informação, Instrumentação, Automação e Robótica, Materiais, Aeroespacial, Biomédica e Gestão. Na área de Ciências e Humanidades, destacam-se graduações em Ciências Econômicas, Filosofia, Planejamento Territorial, Políticas Públicas e Relações Internacionais.

Pós-graduação amplia produção científica

Além da graduação, a UFABC oferece uma ampla estrutura de programas de mestrado e doutorado em diferentes áreas do conhecimento. Entre elas estão Biossistemas, Biotecnociência, Ciência da Computação, Ciência e Tecnologia Ambiental, Ciência e Tecnologia/Química, Ciências Humanas e Sociais, Economia, Energia, Engenharia Biomédica, Engenharia da Informação, Filosofia, Física, Matemática, Nanociências e Materiais Avançados, Neurociência e Cognição, Planejamento e Gestão do Território e Políticas Públicas.

O desempenho desses programas foi reconhecido na Avaliação Quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), referente ao período de 2021 a 2024 e divulgada em 2026. Nenhum curso perdeu conceito durante a avaliação, enquanto 40% dos programas obtiveram aumento de nota.

Cinco programas alcançaram níveis de excelência internacional. O curso de Nanociências e Materiais Avançados recebeu nota máxima (7). Já os programas de Ciência e Tecnologia/Química, Física, Planejamento e Gestão do Território e Neurociência e Cognição conquistaram conceito 6. Outros cinco programas "Biossistemas", "Evolução e Diversidade", "Ciências Humanas e Sociais", "Políticas Públicas" e "Ciência e Tecnologia Ambiental" alcançaram conceito 5.

Investimentos reforçam papel estratégico da instituição

Ao longo de sua trajetória, a UFABC consolidou um modelo acadêmico que combina interdisciplinaridade, pesquisa científica, inovação tecnológica e ações de extensão universitária. O formato de ingresso por bacharelados interdisciplinares e os resultados obtidos na pós-graduação continuam influenciando debates sobre reformas universitárias e novos modelos de formação superior em diferentes instituições brasileiras.

Com os investimentos de R$ 22 milhões do Novo PAC destinados ao campus de São Bernardo do Campo, a universidade amplia sua infraestrutura e fortalece sua capacidade de atender estudantes, pesquisadores e a comunidade acadêmica, reafirmando seu papel como uma das principais instituições públicas de ensino superior voltadas ao desenvolvimento científico, tecnológico e regional do Brasil.