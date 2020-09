Novo secretário da Polícia Civil no Rio defende uso de tanques nas favelas

Em entrevista ao jornal O Globo, Allan Turnowski defendeu as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e uma atuação mais forte da polícia nos morros do Rio edit

247 - O delegado Allan Turnowski, que assumiu a Secretaria de Polícia Civil por ser próximo do governador do Rio de Janeiro em exercício, Cláudio Castro, defende a utilização de tanques e helicópteros nas favelas cariocas.

Em entrevista ao jornal O Globo, Turnowski defendeu as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e uma atuação mais forte da polícia nos morros do Rio. “Ao retratar as dificuldades nas favelas cariocas, uma especialista em segurança, CEO de lá, me disse que não iria me vender o blindado dela porque, diante das condições que relatei, nós precisávamos era de um tanque. No final de 2010, na tomada do Alemão, utilizamos o quê? Tanques”, afirmou.

“Quando o STF afirma que a polícia só pode trabalhar em situações de exceção, estamos totalmente respaldados. Isso não impede as ações da polícia. Já estamos alinhados com a decisão. O que faremos é buscar a parceria do Ministério Público estadual, trazer a Polícia Federal para trabalhar em conjunto e pedir equipamentos emprestados ao Exército. Se eu pudesse, não usava o blindado, mas tanques. Pois o colocaria no alto de uma comunidade e dali tomaria de cima para baixo. Não usaria só um helicóptero, mas dois ou três para acompanhar a operação para que esta única aeronave não fosse alvo de criminosos”, continuou.