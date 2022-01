Apoie o 247

247 - Os passageiros de uma lancha tentaram avisar sobre o deslizamento de pedras no Lago de Furnas , em Capitólio, em Minas Gerais, segundos antes da queda do cânion que atingiu três embarcações com turistas neste sábado (8).

O vídeo mostra o momento exato que o cânion começa a ruir. É possível ouvir o passageiro gritando para os condutores das outras embarcações, mais próximas das pedras: "saiam daí".

Novo vídeo mostra turistas em barco tentando avisar desabamento de cânion em Minas. pic.twitter.com/s6OQeh9RsU January 8, 2022

Até o momento, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou cinco mortes pelo deslizamento. Todas as vítimas foram encontradas no local do acidente. Ninguém foi identificado até agora.

