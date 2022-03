Núcleo de Mulheres da Perseu Abramo repudia ataque misógino de ex-secretário de Zema contra Dilma

Apoie o 247

ICL

247 - O Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas para as Mulheres da Fundação Perseu Abramo (NAPP Mulher FPA) divulgou nota nesta quarta-feira (30) em repúdio às declarações misóginas de Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário do governador Romeu Zema, de Minas Gerais, contra a ex-presidenta Dilma Rousseff.

Para o grupo, a postagem de Amaral no Instagram não tratou apenas de uma violência de gênero, mas também uma violência política. E não atingiu apenas Dilma, mas a todas as mulheres do País. O núcleo pede punição ao ex-secretário e atribui a repetição de gestos como esses à falta de punição para esse tipo de agressão.

Confira a íntegra da nota:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Total solidariedade à Dilma Rousseff

O NAPP Mulher da FPA vem a público expressar o seu mais veemente repúdio à violência política de gênero sofrida pela nossa legítima presidenta Dilma Rousseff.

O ex Secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais Carlos Eduardo Amaral, no seu Instagram oficial, nesta terça feira 29/3/22, publicou uma montagem com a presidenta Dilma Rousseff em destaque com o rosto todo machucado, como se tivesse sido espancada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Abaixo escrito: “Falou besteira leva um tapa? Se essa moda pega?”

Ao mesmo tempo que é uma evidente incitação da violência física contra as mulheres, trata-se de violência política - mulher na política, na Presidência da República, e se essa moda pega? Além da própria presidenta, essa violência é contra todas as mulheres do Brasil e visa nos cercear dos espaços políticos e nos calar.

O que leva esse senhor a tal violência contra a presidenta Dilma Rousseff? Sim, o que leva é a impunidade da cultura da violência de gênero, misógina e fundamentalista patriarcal enraizada em nossa sociedade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A esse senhor exigimos punição à altura da violência praticada por ele.

NAPP Mulher FPA - Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas para as Mulheres da Fundação Perseu Abramo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE