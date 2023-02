Número de mortos em chuvas aumenta para 64 em SP

De acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil, são 63 vítimas em São Sebastião edit

Apoie o 247

ICL

247 - O número de mortos por causa de chuvas no litoral norte paulista no último final de semana aumentou de 59 para 64 neste domingo (26). De acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil, são 63 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba.

O governo do estado de São Paulo disse que 54 foram identificados e liberados para o sepultamento.

"Atualmente, a prioridade segue no socorro às vítimas e no atendimento aos mais de 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados", informou em nota enviada à imprensa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.