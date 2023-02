Número de mortos pelas chuvas sobe para 45 e governador pede que turistas deixem o litoral paulista

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Republicanos, afirmou, nesta terça-feira (21). que subiu para 45 o número de mortos em decorrência dos temporais que atingiram o litoral paulista ao longo do último final de semana, sendo 43 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Ainda segundo ele, o número de desaparecidos é estimado entre 30 e 40 pessoas. Em entrevista ao Bom Dia SP, da TV Globo, o governador pediu que os turistas deixem os municípios do Litoral Norte do estado.

“A recomendação para as pessoas hoje, já que estamos conseguindo reestabelecer comunicação, internet e energia, é que quem faz parte da população flutuante, que veio para o Litoral Norte passar o Carnaval, que comece a retrair”, disse Tarcísio, segundo o G1 São Paulo.

“A gente começou a liberar a Rio-Santos até a Barra do Sahy, isso é importante. Temos que aproveitar a condição climática, essa janela de tempo para começar a sair. Quanto mais gente sair, melhor. Porque alivia a pressão nas regiões”, completou.

O governador também ressaltou que a Marinha reforçou as ações de socorro nas áreas afetadas disponibilizando aeronaves e um hospital de campanha com 300 leitos por meio de um navio.

"O que que nós vamos fazer com a chegada do navio, vamos passar nos diversos pontos de apoio, fazer a triagem, ver quem está precisando de atendimento médico e levar pra esse hospital de campanha. Estão vindo também 180 fuzileiros navais que incorporam as equipes de defesa civil, especializados em resgate e desobstrução" disse Tarcísio.

