Número de mortos por PMs de folga cresce em São Paulo

247 - Policiais militares de folga mataram 13 pessoas no estado de São Paulo ao longo do mês de janeiro, ante três mortes registradas no mesmo mês do ano passado, apontam dados do Diário Oficial. O maior número de ocorrências foi registrado na capital, com seis óbitos. Em janeiro do ano passado foram apontadas duas mortes do gênero. Os casos de mortes envolvendo policiais em serviço, porém, ficaram estáveis, com 23 ocorrências. O número é o mesmo registrado no mês em 2022.

De acordo com a Folha de S. Paulo, “o Comando de Policiamento de Choque, que incluiu a Rota e o COE, foi responsável por 5 das 23 mortes neste ano. No ano passado, apenas uma ocorrência havia sido registrada”.

"O que a gente verificou é que mais policiais foram vítimas de roubo e reagiram", disse o major da PM Rodrigo Vilardi, assessor da Coordenadoria de Políticas de Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

