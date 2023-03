O assassino em série Pedrinho Matador é executado a tiros em SP

Ele estava na calçada com uma criança de colo, quando um carro preto passou com homens atirando edit

247 - Pedro Rodrigues Filho, onhecido como Pedrinho Matador, condenado por dezenas de assassinatos, foi assassinado na manhã deste domingo (5), em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.

De acordo com um parente, Pedrinho Matador estava na calçada com uma criança de colo, quando um carro preto passou com homens atirando. A criança não foi atingida.

A PM foi acionada para a ocorrência e soube que o carro preto tinha sido abandonado. Pedrinho Matador já estava morto quando a polícia chegou ao local. Ninguém foi preso.

Ele era considerado o maior assassino em série do país. Na ficha criminal constavam 71 homicídios. Ele dizia já ter matado mais de 100 pessoas. O assassinado justificava os crimes que cometia dizendo que matava pessoas que considerava ruins. A primeira vítima de Pedrinho Matador foi o prefeito de Santa Rita do Sapucaí, cidade localizada no Sul de Minas Gerais, após seu pai ser demitido da prefeitura, segundo ele, “sem direito a nada”.

