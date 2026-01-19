O assunto estopim que culminou no assassinato dos médicos em restaurante de Alphaville

247 - A Polícia Civil de São Paulo investiga se uma disputa por contratos na área da saúde está por trás do assassinato de dois médicos em Alphaville, bairro nobre de Barueri, na região metropolitana da capital. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (16), após uma discussão entre os profissionais em um restaurante da região.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo UOL. Segundo os investigadores, o médico Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, de 44 anos, é apontado como autor dos disparos que mataram Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinicius dos Santos Oliveira, de 35 anos, ambos também médicos. O suspeito foi preso em flagrante logo após o crime e teve a prisão convertida em preventiva.

De acordo com a apuração policial, os três mantinham uma relação profissional marcada por conflitos e divergências comerciais. Uma das principais linhas de investigação indica que a motivação do crime pode estar ligada a uma disputa por contratos e licitações na área de gestão hospitalar e prestação de serviços médicos, setor em que os envolvidos atuavam.

O delegado responsável pelo caso afirmou que havia um histórico de desentendimentos entre o autor e as vítimas. “Havia essa rixa. Havia ameaças de ambas as partes”, declarou, ao comentar os primeiros elementos colhidos durante os depoimentos.

Testemunhas relataram que a discussão começou dentro do restaurante, onde os médicos se encontraram para uma confraternização. O clima teria se tornado tenso após o assunto profissional vir à tona, levando a uma troca de acusações e ofensas entre eles.

Após o desentendimento inicial, o suspeito teria deixado o local, ido até seu veículo e retornado armado. No estacionamento do restaurante, ele efetuou diversos disparos contra os dois colegas. As vítimas chegaram a ser socorridas e encaminhadas a unidades de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos.

A Polícia Civil trabalha agora para esclarecer se a disputa por contratos envolvia concorrência direta entre empresas ligadas aos médicos ou interesses financeiros específicos em processos de licitação. Documentos, contratos e eventuais registros de processos administrativos estão sendo analisados.

Além disso, imagens de câmeras de segurança do restaurante e da região devem ajudar a reconstruir a dinâmica do crime. Depoimentos de testemunhas, funcionários do estabelecimento e pessoas próximas aos envolvidos também estão sendo colhidos.

Luís Roberto Pellegrini Gomes atuava principalmente na rede pública de saúde e era conhecido na região por seu trabalho como cardiologista. Já Vinicius dos Santos Oliveira exercia atividades em unidades de saúde de Cotia e deixa esposa e uma filha.

O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça. A defesa dele ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.

A Polícia Civil afirma que a investigação segue em andamento e que novas informações devem ser divulgadas após a conclusão das perícias e análise completa do material apreendido.