"O Brasil é a bola da vez", diz Tarcísio de Freitas

Governador de São Paulo afirmou que irá atuar em parceria com o governo federal para alavancar o crescimento econômico edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou, nesta segunda-feira 13, em almoço promovido pelo Lide, do ex-governador João Doria, que o “Brasil é a bola da vez” e que o estado de São Paulo dará uma contribuição decisiva para a retomada do crescimento.

Em sua explanação, ele anunciou a constituição de 550 imóveis em São Sebastião e prometeu que as chaves serão entregues em 150 dias. Tarcísio também afirmou que nesta terça-feira será feito o leilão do trecho norte do Rodoanel, o que representa, segundo ele, investimentos de R$ 4 bilhões.

Tarcísio também disse que irá abrir estudos para a privatização da Sabesp e disse que a tarifa será menor para os consumidores. “Isso será possível com a renovação dos contratos de concessão com os municípios”, afirmou.

O governador paulista também anunciou projetos ferroviários, como a ligação São Paulo-Campinas, e melhorias na Grande São Paulo, como na chegada da Raposo Tavares.

Em sua fala, Tarcísio não mencionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nem o ex-presidente Jair Bolsonaro e tentou dar um caráter técnico ao seu discurso.

Em vez de falar em reindustrialização, ele usou como bordão a “nova industrialização” de São Paulo. “O Brasil não pode mais perder investimentos para o México”, afirmou.

No terreno da educação, ele prometeu foco no ensino técnico e também mencionou o uso de inteligência artificial nas escolas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.